Bekannt war der 56-Jährige vor allem für seine schrillen Outfits und seine Nähe zu den Stars. 2009 wurde er anlässlich des 25. Geburtstags von RTL zum Moderator mit dem schlechtesten Modegeschmack gekürt. Seine Karriere begann direkt nach seinem Diplom-Abschluss im Jahr 1988 an der Deutschen Sporthochschule in Köln, als Kai Ebel aus den Boxengassen dieser Welt unterwegs war, um zu berichten.

Am Ende sind es 498 Rennen geworden, bei denen er live von der Strecke berichtet hat. Normalerweise hätte er die 500 voll bekommen, doch RTL verzichtete während der Pandemie auf einige Rennen. In besonderer Erinnerung wird ihm immer Michael Schumacher bleiben. Für ihn ist "Schumi" der größte deutsche Sportheld. Nicht ohne Wehmut verlässt "Mr. Boxengasse" nun den Motorsport und wagt sich auf unbekanntes Terrain.

Ab 26. Februar wird er Kandidat bei der RTL-Tanzshow "Let´s dance". Einen Tanzkurs hat der diplomierte Sportlehrer zwar nie besucht, aber zumindest ein paar Grundschritte geübt, um nicht ganz aus der Kalten zu starten. Das Leben war für Kai Ebel immer eine Improvisation. Daher müssen frühere Erfahrungen in der Disko reichen. So hat er zumindest Taktgefühl und kann so den Rhythmus erkennen. Choreographien auswendig zu lernen wird schwierig für ihn.