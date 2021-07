Neues Album vom Schlagerstar Nik P. verarbeitet seine Erfahrungen im "Seelenrausch"

Nik P. veröffentlichte zwischen 1997 und 2017 ganze 18 Alben - also fast jedes Jahr eines. Da muten die vier Jahre, die mittlerweile seit seinem letzten Studioalbum vergangen sind, an wie eine Ewigkeit. Tatsächlich dürfte es vielen Fans auch so vorgekommen sein. Aber alles deutet darauf hin, dass sich das Warten gelohnt hat.