Bildrechte: imago/Spot on Mallorca

"Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten" – mit diesem Programm tourt der beliebte Moderator und Kabarettist durch Deutschland, auch wenn wegen der Corona-Pandemie ein Großteil seiner Auftritte abgesagt wurde. In der Zwangspause campte er in Holland, schrieb seinen dritten Krimi fertig und nahm 12 Kilo ab. Nicht schlecht genutzt die Zeit. Der rheinische Karnevalist fordert auch auf, wieder mehr auszugehen. Sonst sei im kommenden Jahr die Hälfte aller privaten Theater pleite. Die Unterhaltungsbranche sei, nach der Automobilindustrie, die zweitgrößte Branche des Landes. Es sei ungerecht, dass beispielsweise die Lufthansa großzügige staatliche Unterstützung erhalte, während viele soloselbstständige Künstler und Bühnentechniker seit Monaten kaum Einnahmen hätten. Wir werden also nicht nur lustige Themen, sondern auch über den harten Alltag, der uns alle bewegt, mit ihm sprechen.