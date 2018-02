In Rio haben sich die beiden Brüder also verpasst und auch ein Jahr später, bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London, kam es nicht zum Aufeinandertreffen der beiden Brüder aus Cottbus: Diesmal musste Christoph Harting passen. 2018 nun findet die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin statt und es könnte endlich zum Duell kommen. Es wird definitiv die letzte Chance dafür, denn Robert Harting hat längst beschlossen, dass diese Saison seine letzte sein wird.

Enfant Terrible mit Vorbildcharakter

Robert Harting galt jahrelang als ein Enfant Terrible seines Sports - weil er nie ein Blatt vor den Mund nahm und das deutsche Leistungssport-System ausdauernd kritisierte. Aber er ging auch mit gutem Beispiel voran und hat viel dafür geleistet, seinen Sport aus dessen Nischendasein zu befreien.

Gestatten: Robert Harting, 2,01 Meter, und Christoph Harting, 2,07 Meter - Brüder, Diskuswerfer, Olympiasieger. Bildrechte: dpa So hob er etwa das alljährlich stattfindende Hallen-ISTAF in Berlin aus der Taufe - eine Indoor-Variante des großen Stadionfests, der größten regelmäßigen Leichtathletik-Veranstaltung in Deutschland. Seine streitbare aber leidenschaftliche Art brachte Robert Harting zwischen 2012 und 2014 immerhin auch dreimal den Titel "Sportler des Jahres" ein.



Die diesjährige Ausgabe "seines" Turnieres im Januar war Robert Hartings einzige Teilnahme bei einem Hallen-Meeting in diesem Jahr. Seine letzte Hallensaison dauerte damit nur eine Stunde, denn danach hat Robert Harting sofort in den EM-Modus umgeschaltet. Dabei ist er fokussiert wie immer - aber locker wie nie.

Alles kann, nichts muss

Am 8. August will Robert Harting seine erfolgreiche Karriere zwar möglichst mit einer EM-Medaille veredeln. Sein Credo ist aber: Alles kann, nichts muss. "Es ist überhaupt kein Druck mehr da, ich kann jetzt alles genießen. Für mich ist diese Situation einfach cool", sagte der 33-Jährige nach dem Wettkampf. Und tatsächlich: Auf seiner Abschiedstournee nach 15 Jahren Leistungssport "da ist alles anders". Harting muss keinem mehr etwas beweisen, sich selbst schon gar nicht. "Es geht nicht mehr ums Bruderduell, es geht nicht mehr darum, Erster oder Zweiter zu werden", versicherte der Diskuswurf-Olympiasieger.

Als die 12 000 Zuschauer schon längst auf dem Heimweg und die emsigen Handwerker in der Halle schon beim Abbauen waren, da kreischten die Fans immer noch und wollten Autogramme. Und ihr Held unterbrach sogar ein Interview - für seine Anhänger nahm sich der bärtige Diskus-Riese dann reichlich Zeit. Platz zwei hinter dem Österreicher Lukas Weißhaidinger sprang zuvor heraus, das war Harting aber schnuppe. Und die Weite - 62,32 Meter - sowieso. Die Halle ist kein Gradmesser für die Freiluft-Wettbewerbe. Auf den Sommer kommt es an. Hartings großes Ziel, sein letzter Traum, ist Edelmetall bei der Leichtathletik-EM in Berlin - bevor er seine Karriere am 2. September dann beim beim ISTAF im Olympiastadion endgültig beendet.