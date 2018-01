Santiano beim Riverboat - das gibt uns die Möglichkeit, uns einmal so richtig in maritimen Bildern zu ergehen: Die fünf Seemänner aus dem hohen Norden entern den Talk-Dampfer, setzen die Segel und nehmen Kurs, die Zuschauer mit Seemanns-Liedgut zu beglücken. Sänger und Kapitän Björn Boo... äh Both wird am Steuer stehen, das einer Gitarre gleicht und die Mannschaft durch schwere See führen, auf dass Zeit bleiben möge, sich in ruhigen Gewässern über den Seemannsbart zu streichen und ein wenig Seemannsgarn zu spinnen.