Bildrechte: RTL II / PER FLORIAN APPELGREN

Meldet sich mit neuem Look zurück: Sängerin Sarah Lombardi Bildrechte: RTL II / PER FLORIAN APPELGREN

Sarah Lombardi Zurück mit neuem ICH

Neue Frisur plus neuer Look gleich Neuanfang? So einfach ist das manchmal, viele Frauen können das bestätigen. Schließlich sind äußeres Erscheinungsbild und innere Haltung eng miteinander verbunden. Und nachdem zuletzt vor allem der Rosenkrieg zwischen Sarah und ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi im Fokus stand, ist es der Sängerin jetzt wichtig, sich auf sich selbst und die Musik zu besinnen. Dabei zeigt sie sich gereift und selbstbewusst.