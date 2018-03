Trubel in Pongoland! In der Affenanlage des Leipziger Zoos herrscht derzeit starker Andrang, denn es gibt mittlerweile zwei Schimpansen-Babys zu sehen! Erst Mitte des Monats hatte Schimpansendame Natascha ihr Junges zur Welt gebracht. Seitdem hat das Baby pausenlos auf dem Bauch seiner Mutter verbracht und das Leben in vollen Zügen genossen. Natascha und ihr Kleines: Ein Herz und eine Seele!