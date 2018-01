Wer sich so lange an prominenter Stelle beim Privatfernsehen hält, den kann man ohne Umstände zu DEN Fernsehgesichtern des Landes zählen. Tatsächlich gibt es nur wenige Menschen, die Birgit Schrowanges Gesicht nicht mit ihrem Namen verbinden können. Und sie gehört auch zu den beliebtesten: Schon 1984, als sie noch das Programm im ZDF ansagte, gehörte sie zu denen, die das Publikum am liebsten sieht.

Die Queen im TV

Und das sollte auch beim Privatsender RTL so bleiben: Seit 1994 ist sie dort als Moderatorin des Infotainment-Magazins "Extra" zu sehen, außerdem moderierte und moderiert sie Sendungen der "Life!"-Reihe, etwa "Life! - Die Lust zu leben". Das lief zwischen 1995 und 2004. Die "Bunte" wählte Schrowange 1998 zur "Queen im TV". Im gleichen Jahr erschien auch ihre erste Autobiografie "So viel Lust zu leben". 2014 legte sie mit "Es darf gern ein bisschen mehr sein" ein zweites Buch nach, in dem sie über die Geheimnisse ihres Erfolgs schreibt.

Birgit Schrowange und Markus Lanz beim Deutschen Fernsehpreis 2001. Bildrechte: IMAGO Zwischen 1998 und 2006 waren Schrowange und ihr Kollege Markus Lanz Deutschlands Promi-Paar schlechthin. Aus ihrer Beziehung ging 2000 der gemeinsame Sohn Laurin hervor. 2006 trennte sich das Paar geräuschlos. Anders als man hätte erwarten können, gab es keine Schlammschlacht und keine Trennungs-Dramen. Auch ihren aktuellen Lebensgefährten Frank Spothelfer hat Schrowange leicht und mit großer Selbstverständlichkeit vorgestellt. Seit Mitte letzten Jahres sind die beiden ein Paar.

Dabei lernte er die Moderatorin, die er nach eigener Aussage nicht aus dem Fernsehen gekannt haben will, noch mit braunen Haaren kennen - einer Perücke. Die trug sie, weil sie sich darunter die Haare in ihrer natürlichen Farbe Grau wachsen ließ. So hat sich die 1958 im Sauerland Geborene noch einmal neu erfunden, bewegt sich nunmehr mit grauen Haaren in ihrem bunten Metier. Birgit Schrowange mit ihrem Haupthaar in natürlicher Färbung. Bildrechte: dpa