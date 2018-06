Sky Dumonts größte Rollen

In der Hollywood-Produktion "Lion of the Desert" (1980) spielte Dumont an der Seite internationaler Top-Stars wie Anthony Quinn oder Oliver Reed. Der Film wurde von der libyschen Regierung, also Muammar al-Gaddafi, finanziert. Er dreht sich um die Besetzung Libyens durch Italien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erst 2009 wurde der Film auch in Italien gezeigt. Bildrechte: IMAGO