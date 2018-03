Dass in Stefanie Hertel nicht nur die Sängerin und Moderatorin steckt, beweist sie nun, denn: Stefanie Hertel ist unter die Autorinnen gegangen! Unter dem Titel "Über jeden Bach führt eine Brücke" zieht die Sängerin und Moderatorin auf gut 300 Seiten autobiografische Zwischenbilanz.

Mit der Oma im Wald Kräuter sammeln, ihre Liebe zur Natur, Abenteuer mit Trabi "Schorsch", erste Bühnenerfahrungen an der Seite ihres Vaters, Konzerte vor der Stasi, der Fall der Mauer und die ersten Auftritte im Westen - all das sind Themen, die Stefanie Hertel in 38 kurze, launige Episoden fasst. Auch die Gegenwart kommt dabei nicht zu kurz: Tochter Johanna, ihr Seelenverwandter und Ehemann Lanny Lanner sowie Mutter Elisabeth, die Ende vergangenen Jahres überraschend verstorben ist und der Stefanie nun ihr erstes Buch widmet und mit einem liebevollen Nachwort gedenkt, sind ebenso Teil des Buches.