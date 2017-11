Von 1995 bis 1996 studierte er Schauspiel an der Folkwang Hochschule in Essen. Parallel dazu spielte er bereits seine ersten Hauptrollen. Als einer der Schauspieler, die nicht die üblichen Wege beschreiten, ging er nach dem Ende seines Studiums vom Film ans Theater - wo doch die meisten auf den umgekehrten Weg hinarbeiten. Mit dem Wiener Burgtheater und dem Berliner Ensemble spielte er bis 2001 an zwei der renommiertesten deutschsprachigen Bühnen, obendrein unter Regie-Legende Claus Peymann.

SOKO Leipzig

Seine Filmografie liest sich ab dann wie der Komplett-Index dessen, was im deutschen Fernsehen an Serien und Filmen gedreht wurde: Steffen Schroeder hatte Auftritte in unzähligen Serien beziehungsweise Reihen ("Alarm für Cobra 11", "Der letzte Zeuge", "Tatort", "Großstadtrevier", "Der Dicke", "Tierärztin Dr. Mertens", "In aller Freundschaft", "Der Kriminalist", "Rosenheim-Cops" und und und) aber auch im Kino ("Und keiner weint mir nach", "Keinohrhasen", "Nanga Parbat"). Die Rolle, mit der er seit 2012 aber untrennbar verbunden wird, ist die des Kriminalkommissars Tom Kowalski in "SOKO Leipzig". Wenn sie den Namen Steffen Schroeder bis dato also nicht kannten, sein Gesicht kannten sie bestimmt!

Die kommissare Jan Maybach (Marco Girnth, links) und Tom Kowalski (Steffen Schroeder, rechts) aus SOKO Leipzig. Bildrechte: IMAGO Kowalski ist eher der - sagen wir - unorthodoxe Typ Fernsehkommissar, der auch mal ein linkes Ding dreht, um der Gerechtigkeit ein wenig Anschubhilfe zu leisten. In einer Folge wird Kowalski von den Behörden abgemahnt, weil er auf einem Fahrrad ohne vorgeschriebene Beleuchtung und Klingel unterwegs ist. Unerhört, der Kerl!



Auch neben der Rolle als Fernsehkommissar beschäftigt sich Steffen Schroeder ausgiebig mit Straftaten - sowohl mit denen, die sie begehen als auch mit denen, die ihnen zum Opfer fallen. Seit Kurzem engagiert er sich etwa für die Opferhilfe "Weißer Ring", unterstützte etwa eine Plakataktion zum Schutz von Opfern und der Stärkung ihrer Rechte.

Ehrenämter für Weißen Ring und Strafvollzugshilfe

Steffen Schroeder: "Was alles in einem Menschen sein kann". Bildrechte: rowohlt Verlag Aufsehen erregt hat Steffen Schroeder im Frühjahr 2017 mit seinem Buch "'Was alles in einem Menschen sein kann' - Begegnung mit einem Mörder". Darin schildert er eindringlich die Begegnung mit einem Intensivtäter, einem Mörder mit rechtsradikaler Vergangenheit, dem er seit nun mehr als vier Jahren als Strafvollzugshelfer zur Seite steht. Alle zwei Wochen besucht er "Micha" im Gefängnis in Berlin Tegel. Der Berliner Zeitung sagte er über diese Tätigkeit: "In erster Linie verstehe ich dieses Ehrenamt als Präventionsmaßnahme. Ich bin aber auch Botschafter beim Weißen Ring." Schroeder ist wichtig, beide Seiten zu kennen.



Alle zwei Wochen fährt Schroeder also in die Stadt, aus der er vor einiger Zeit als dreifacher Vater mit seiner Familie fortging - als es ihm im Prenzlauer Berg etwas zu spießig und eng wurde: "Mit drei Jungs fand ich Prenzlauer Berg doch ein bisschen anstrengend. Drei Kinder musst du auch mal rausschmeißen können, in einen Garten", so Schroeder zur Berliner Zeitung. Zu den Drehs nach Leipzig reist Schroeder aus Potsdam an, wo er seit 2006 lebt.