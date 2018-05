Ischi lebt mit seiner österreichischen Frau Henriette im bayrischen Reit im Winkl. Das Paar hat vier erwachsene Söhne. Bildrechte: dpa

Seinen ersten Jodel-Auftritt hatte Ischi schließlich im japanischen Fernsehen, und doch zog es ihn in den 80er Jahren nach Europa, genauer gesagt in die Schweiz. Ischi stellte sich in einem Ausflugslokal nahe Zürich vor und wurde sofort engagiert.



Später jodelte er sogar zusammen mit seinem Idol, dem Jodelkönig Franzl Lang. Und schließlich wurde Maria Hellwig auf ihn aufmerksam. Ein Auftritt in ihrer Sendung "Früh übt sich" machte den "jodelnden Japaner" schließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt.