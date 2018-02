Wenn man die Liste der Filme von Thomas Heinze studiert, geht schon mal ein Vormittag ins Land. Mehr als zwei Dutzend Kinofilme stehen drauf und noch mehr Fernsehfilme. Jemand, der so viel arbeitet, hat doch eigentlich keine Zeit, sich mit dem Altern auseinanderzusetzen. So ist das im Grunde auch bei Thomas Heinze. Im Interview mit dem Magazin "Closer" hat er zugegeben, dass er damit kein weitreichendes Problem habe: "Ich finde es nicht so tragisch, aber auch nicht prickelnd, das wäre gelogen", so der Schauspieler ehrlich.

Heinze wurde als Sohn eines Amerikaners und einer Deutsch-Holländerin geboren, seine ersten zehn Lebensjahre verbrachte er in den USA. Im Schultheater entdeckte er später seine Leidenschaft für die Schauspielerei, mit 19 Jahren ging es dann an die Schauspielschule in München. Während und nach der Ausbildung Mitte der Achtziger Jahre spielte Heinze noch kurze Zeit am Theater - an den Münchner Kammerspielen und dem Thalia Theater in Hamburg. Recht bald widmete er sich aber ganz und gar der Arbeit für den Film.