Mal kurz zu den Titeln, Ehrungen und Erfolgen des Ulli Wegner: Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, hat die Goldene Henne erhalten, wurde 15 mal in Folge Boxtrainer des Jahres und hat - last but not least - einige Box-Weltmeister geformt. Außerdem ist er Ehrenbürger der Stadt Gera, wo er in den 70er Jahren wirkte und wo es derzeit eine 250 Quadratmeter große Ausstellung über den Boxtrainer gibt. Die Schau ist mit Exponaten aus Wegners privatem Fundus bestückt - Pokale, Siegerkränze und viele Erinnerungsstücke sind noch bis April 2019 zu sehen.