Die 1961 in Ost-Berlin Geborene hat sich mit diesen Rollen aber immerhin einen Ruf erarbeitet, der seinesgleichen sucht: Immerhin wurde sie 2003 bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis (für ihre Hauptrolle in "Geschlecht: weiblich") und 2008 der Goldenen Kamera (für ihre Rolle im Polizeiruf "Jenseits") ausgezeichnet.

In ihrer Filmografie finden sich etliche "Tatorte" oder "Polizeirufe", in denen sie stets in Episodenhauptrollen oder wichtigen Nebenrollen glänzt. Ansonsten versammelt die Liste ihrer Arbeiten alles, was in Deutschland sonst noch für besseres Fernsehen steht: Bella Block, Schimanski oder Kommissar Stollberg etwa.