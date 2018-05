Erst vor wenigen Wochen sendete das ZDF eine Schulkomödie à la "Fack ju Göhte", in der Vicky Leandros eine eminent wichtige Rolle spielte. Denn ihr Lied "Ich liebe das Leben" wurde in "Wir lieben das Leben" - Nomen est Omen - zum roten Faden. Es flankierte die Erlebnisse einer Lehrerin in der Lebenskrise mit ihrer 10. Klasse und mit ihrem dementen Vater. Die Lehrerin beschallt in dem Fernsehfilm ihre Schüler mantra-artig mit Leandros' Hit und die reagieren nicht, als würden sie widerwillig missioniert, sondern sie nehmen sich den Schlager zu Herzen.