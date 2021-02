Mit Jörg Kachelmann habe ich ja eigentlich meinen Traum-Arbeitspartner gefunden – aber auch die Idee, künftig alle zwei Wochen mit einem neuen Partner oder einer Partnerin in den Wohnzimmern unserer Zuschauerinnen und Zuschauer zu sitzen, finde ich sehr charmant. Das wird für uns alle jedes Mal eine tolle Wundertüte. Ich weiß zwar nicht genau was es wird, weiß aber sicher, dass es unterhaltsam wird. Perfekt also für eine Talkshow. Um es mit Rudi Carrells Worten zu sagen: ‚Lass Dich überraschen!‘

Kim Fisher