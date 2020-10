Dieser Mann ist einfach Kult: Seit 1983 ist Wolfgang "Lippi" Lippert als Moderator auf den Fernsehschirmen der Nation unterwegs. Alles fing damals an mit der Kindersendung "He - Du!", die im DDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Eigentlich war Lippert als musikalischer Gast in der Sendung, die Regisseurin war von ihm aber so begeistert, dass er fortan die Sendung moderieren sollte. Im gleichen Jahr hatte Wolfgang Lippert aber auch seinen ersten großen musikalischen Hit: "Erna kommt", komponiert vom unvergessenen Arndt Bause, läuft auch heute im Radio und auf Feiern noch rauf und runter.