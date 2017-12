Trischans Serienfigur arbeitete lange Zeit als Krankenpfleger, wollte aber schon immer Arzt werden. So ließ Brenner keine Gelegenheit aus, um sein medizinisches Wissen kundzutun und dabei den echten Ärzten auf die Nerven zu gehen. Doch er verfolgte seinen Plan, nahm ein abgebrochenes Medizinstudium wieder auf und überstand sogar ein Praktikum bei Dr. Kaminski. Nun ist Brenner aprobierter Arzt in der Facharztausbildung zum Urologen. Michael Trischan schätzt diese Entwicklung seiner Rolle sehr.

Der gebürtige Hesse hat selbst einmal den Beruf des Krankenpflegers gelernt, bevor er in München und Stuttgart Schauspiel studierte. Michael Trischan spielte vor "In aller Freundschaft" bereits in über 100 Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter "Polizeiruf 110", "Bella Block", "Alarm für Cobra 11" und "Tatort".



Außerdem zieht es Trischan immer wieder auf die Bühne. Er spielt leidenschaftlich gern Theater, rezitiert Literatur und tourte bis vor Kurzem zusammen mit seinem Sohn Attila mit einem jüdischen Musikprogramm durch die Lande. Nach wie vor ist Trischan mit Soloprogrammen unterwegs. Und auch zu Hause in Leipzig geht es spannend weiter, denn auf Hans-Peter Brenner wartet noch die ein oder andere Bewährungsprobe.