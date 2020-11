3. Advent – Dank Karin Beyer duftet es morgens nach frischem Brot im Dorf

Karin Beyer kommt eigentlich aus einer "wohlbehüteten Akademikerfamilie aus dem Westen", erzählt sie lachend. "Wir waren damals jung in den 80ern. Die Frauen wollten sich selbst verwirklichen, ich landete bei einem Praktikum in einer Bio-Bäckerei und wollte das nur eine kurze Zeit machen. Jetzt mache ich es immer noch." Karin Beyer ist Bäckermeisterin mit Leidenschaft. Seit 35 Jahren backt sie – jetzt in Apenburg in der Altmark. Hier betreibt sie die erste Bio-Bäckerei Sachsen-Anhalts, zusammen mit acht Frauen. Es gibt Brot und Brötchen. Jeden Tag werden Roggen, Weizen und Dinkel in der eigenen Mühle frisch gemahlen.



Wenn Karin die Mühle erklärt, dabei ins Getreide fasst, das oben durch die Rohre rieselt und unten das fertige Mehl ankommt, dann ist da ein Glanz in ihren Augen.

Karin Beyer steht viermal die Woche ab 19 Uhr bis morgens in ihrer Backstube. Sie lebt für ihre kleine Bäckerei: "Ich schlafe direkt hinterm Backofen, Wand an Wand. Ich brauche zehn Sekunden, um in die Bäckerei zu kommen."



"Angekommen" ist sie längst im Altmark-Dörfchen. Die Tür zur Bäckerei steht kaum still. Es werden auch viele Sonderwünsche erfüllt. Für Pendler, die erst spät nach Hause kommen, liegen auch schon mal die Brot- und Brötchen-Pakete abholbereit im Hausflur der Bäckerei.

4. Advent – Idealisten, Realisten, Träumer und Kämpfer:

Familie Herms und ihr Biohof in Schernebeck der Altmark

Wenn Ariane Herms morgens über ihre Weiden und Wiesen fährt, grasen entspannt die Kälber und Kühe. Dann kommt sie ins Schwärmen: "Der Anblick ist doch großartig. Die sehen alle zufrieden aus. Die genießen das hier. Und wenn man morgens zum Dorf rüber guckt und sieht den Kirchturm, dann weiß ich, es war die richtige Entscheidung hierzubleiben", sagt die junge Frau. Die Entscheidung fiel 2004. Damals entdeckt die Familie ein altes Bauerngehöft, das verfallen war. Die junge Familie packt an, baut alles aus. Irgendwann dachte Ariane Herms: Warum jeden Tag in die Stadt fahren, einfach hier bleiben und hier auch arbeiten. Also baut die Familie ihren kleinen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb ab 2010 auf. Zur Tierproduktion gehört eine Mutterkuhherde der Rassen Angus und Charolais.

