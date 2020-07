Klimawandel Champagner-Roggen – eine alte Kulturpflanze trotzt der Trockenheit

Schon der Urgroßvater von Philipp Palm bewirtschaftete den Vier-Seiten-Hof in Vogelsdorf – ein kleiner Ort nördlich von Halberstadt, in den sanften Hügeln des Huy gelegen. Hier im Harzvorland haben die Bauern traditionell gute Ernten, denn der Boden ist fruchtbar. Fährt man übers Land, sieht man Weizen, Rüben, Raps und Mais stehen. Und weil es in diesem Jahr nicht ganz so trocken ist, wie in den Jahren zuvor, wird die Ernte wohl auch etwas besser ausfallen.