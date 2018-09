VW-Abgasskandal Hunderten Autofahrern droht Stilllegung ihres Diesels

Reiner Demitrowitz zeigt seinen Audi-Q3. Sein Stolz, sehr schick. Wie der Salzwedler sagt, war es ihm wichtig, einen hochwertigen Wagen zu kaufen. Denn: Er hatte vor, das Auto sehr lange zu fahren. Doch daraus wird erst einmal nichts. Per Brief wurde dem 64-Jährigen mitgeteilt, dass sein Auto stillgelegt wird.

Doch Demitrowitz stemmt sich gegen das Software-Update. Außerdem klagt er gegen VW. "Ich habe ein Schrottauto vor der Tür zu stehen, das nichts mehr wert ist. Zudem darf ich das Auto in wenigen Tagen wahrscheinlich nicht mehr fahren." Er ist nicht der einzige, der sich in einer solch misslichen Lage befindet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ich bin viele Kilometer mit dem Auto gefahren und es gab keine Probleme, total zufrieden. Aber jetzt bin ich aus allen Wolken gefallen. Betrogener Kunde Reiner Demitrowitz

Es sind viele Sachsen-Anhalter, die das Software-Update von VW bisher ignoriert haben. Zahlen aus den Landkreisen zeigen, dass die Zulassungsbehörden solche Androhungen zur Stilllegung dutzendfach verschicken, in Saale- und Burgenlandkreis etwa sind es jeweils mehr als 70, im Salzlandkreis mehr als 60, ebenso in Stendal und im Landkreis Wittenberg, in Magdeburg sind es sogar an die 90. Viele Halter lenken in dieser brenzligen Situation doch noch ein – und rüsten nach. Aber es sind bei weitem nicht alle.