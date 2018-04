Die Partys im Überblick Abiturienten feiern Ende ihrer Schulzeit

In Sachsen-Anhalt feiern am Freitag 6.500 Abiturienten ihren letzten Schultag. Im ganzen Land finden Partys statt. In Magdeburg werden ab 12 Uhr mehr als 2.400 Abiturienten mit einem Umzug vom Domplatz durch die Stadt ziehen. Anschließend ist eine große Party im Stadtpark geplant. Daran werden auch mehr als 20 Gymnasien aus der Umgebung teilnehmen.

Magdeburg: Feierareal im Stadtpark erstmals eingezäunt

Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zwischenfällen gekommen ist, wird in diesem Jahr ein Zaun um die feiernden Jugendlichen im Magdeburger Stadtpark gezogen. Nach Angaben des Veranstalters sollen so keine fremden Gäste die Party stören. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird das Ordnungsamt die Veranstaltung begleiten.

Halle: Streetworker und Ordnungskräfte begleiten Abifete

In Halle feiern die Abiturienten ab dem Nachmittag auf der Ziegelwiese und der Peißnitz. Die Polizei rechnet mit etwa 800 Teilnehmern. Beamte wollen vor Ort Präsenz zeigen. In den vergangenen Jahren gab es zwar keinerlei Anzeigen wegen Sachbeschädigung, dafür jedoch vereinzelte Körperverletzungsdelikte. Die Stadt Halle begleitet auch in diesem Jahr die Abifete mit Streetworkern sowie Ordnungskräften, die bei Facebook unter dem Motto "FreakOut | Ziegelwiese Halle" angekündigt wird.

Mehrere kleine Feiern in Altmark und Stendal

In der Altmark und im Kreis Stendal gibt es keinen zentralen Treffpunkt für die Abiturienten. Allerdings findet am Abend in Stendal die "Schools Out Party" im Club Joker und im Festsaal des Hotels Schwarzer Adler statt. Der Veranstalter erwartet bis zu 800 Abiturienten. Weder Polizei noch Ordnungsamt bereiten sich auf besondere Vorkommnisse vor. Der Polizeisprecher der Stadt Stendal, Marco Neiß, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Abiturienten ziehen eventuell hupend durch die Straßen, aber in den letzten Jahren gab es keinerlei Vorkommnisse. Wir sehen alles sehr entspannt."

Wittenberg: Zentrale Feier im Stadtzentrum

In Wittenberg gibt es eine zentrale Feier im Stadtzentrum. Die Polizei sieht den Feierlichkeiten gelassen entgegen. Die Pressesprecherin des Polizeireviers, Cornelia Dieke, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die letzten Jahre sei alles ohne besondere Zwischenfälle verlaufen. Beamte, die zu Fuß auf Streife gehen, sollen jedoch das Stadtzentrum absichern.

Dessau-Roßlau: Stadtpark wird Partywiese

In Dessau-Roßlau ist eine gemeinsame Feier im Stadtpark geplant. Trotz der aktuellen Baumaßnahmen wird die Party der drei Gymnasien auf der zentralen Grünfläche stattfinden. Nach eigenen Angaben will die Polizei ein besonderes Auge auf die Schüler und ihre Gäste werfen.

In Bitterfeld-Wolfen und Köthen wird es keine gemeinsame Veranstaltung der Abiturienten geben. Der Sprecher des Polizeireviers Köthen, Dieter Hesse, sieht den vereinzelten Feiern gelassen entgegen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in den letzten Jahren sei alles ruhig geblieben. Die Polizei will deshalb auch keine zusätzlichen Streifen in den Stadtzentren patrouillieren lassen.

