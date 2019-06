Wanderung zwischen Ost und West So viele Sachsen-Anhalter zogen nach Westdeutschland

Betrachtet man alle neuen Bundesländer zusammen, so war die Abwanderung nach Westdeutschland seit Jahren rückläufig. 2017 war sie erstmals sogar kleiner als der Zuzug in den Osten. Von diesem profitieren aber vor allem die großen Städte wie Leipzig oder Potsdam. In die ländlichen Regionen – und damit auch in weite Teile Sachsen-Anhalts – zieht es nach wie vor nur wenige.