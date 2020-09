Diskos öffnen im November Sachsen-Anhalt lockert Corona-Maßnahmen

In Sachsen-Anhalt werden die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. Das teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Die Kontaktlisten-Pflicht gilt nur noch bei Veranstaltungen und in Diskotheken. Clubs dürfen ab November öffnen. Auch Mindestabstände können bei bestimmten Vorkehrungen unterschritten werden.