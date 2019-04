Alexandra Kruse, ADAC: Das klappt zugegebenermaßen schon besser, aber eben noch nicht immer. Das ist oft Gedankenlosigkeit. Wenn sich jeder einfach mal vor Augen führt, dass er selbst der nächste sein könnte, der Hilfe braucht, dann sollte man schon bevor man steht, die Rettungsgasse bilden , denn später geht es nicht mehr. Hat sich da in letzter Zeit etwas geändert. Es gibt ja drastische Strafen mittlerweile. Ist da was angekommen bei den Fahrern?

Ich glaube, das ist angekommen. Auch die vielen Hinweise darauf. In den Verkehrsnachrichten wird ja regelmäßig darüber informiert. So langsam setzt es sich, man sieht da schon Besserung.

Vor Ostern ist meist besonders am Donnerstagnachmittag mit langen Wartezeiten zu rechnen. Müssen sich also alle Autofahrer und Pendler schon heute Nachmittag auf verstopfte Autobahnen einrichten?

Alexandra Kruse vom ADAC Bildrechte: ADAC

Auf jeden Fall geht es Donnerstagnachmittag schon los, eben weil die Pendler noch unterwegs sind und die Urlauber und Ausflügler bei dem schönen Wetter dazukommen. Das heißt, es wird überall eng. Deshalb sollte man schauen, dass man entweder heute so früh wie möglich fährt oder vielleicht sich noch ein wenig ausruht und erst in die Nacht hinein. Dann ist am Freitagvormittag noch einmal mit Behinderungen zu rechnen. Und auch der Samstag ist aufgrund des Bettenwechsels in vielen Orten ein Stau-Tag. Und am Montag geht's dann zurück. Da müssen Autofahrer ab Mittag mit Staus rechnen.