Sachsen-Anhalt trifft erste Vorkehrungen gegen die Afrikanische Schweinepest, die in Osteuropa auf dem Vormarsch ist. Das teilte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mit. Derzeit gebe es Überlegungen, für Jäger Anreize zu schaffen, tote Wildschweine aufzuspüren und von diesen Proben zu nehmen. In Sachsen-Anhalt gebe es aber noch keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest.

Dem Landwirtschaftsministerium zufolge laufen vorsorglich Gespräche mit Firmen, um tote Wildschweine schnell entsorgen zu können. Anders als in Mecklenburg-Vorpommern sei in Sachsen-Anhalt kein Zwei-Millionen-Euro Sofortprogramm geplant. Auch ein damit vorgesehener Abschuss von Schwarzwild sei nicht vorgesehen, hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Die Tierkrankheit kommt ursprünglich aus Afrika. Mittlerweile hat sie sich aber auch in Polen und Tschechien ausgebreitet und dort Wildschweine verenden lassen. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich. Allerdings kann er ihn verbreiten, wenn identifizierte Lebensmittel weggeworfen werden, so zum Beispiel Wildschweinschinken oder andere Schweinefleischprodukte.

Anstecken können sich aber auch Hausschweine, was vor allem Landwirte besorgt. Betroffene Betriebe müssen mit hohen wirtschaftlichen Verlusten rechnen. Vom Landwirtschaftsministerium in Magdeburg hieß es, in einem solchen Fall seien insbesondere Handelsbeschränkungen beim Export von Schweinen und Schweinefleisch in Drittländer zu erwarten. Christian Apprecht vom Bauernverband Sachsen-Anhalt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Landwirte seien schon vor Monaten informiert worden. Im Moment könne der Ball noch flach gehalten werden.