Altes Handwerk Zahlreiche Mühlen öffnen zum Deutschen Mühlentag

Die Bockwindmühle in Anderbeck in der Huygemeinde bei Halberstadt. Bildrechte: Siegfried Behrens

Nach Angaben des Mühlen-Verbands beteiligen sich auch viele Windmühlen am Mühlentag. Unter anderem öffnen die Windmühle Jerichow, in der nach eigenen Angaben bis 1990 gelegentlich noch Mehl gemahlen wurde und die Windmühle in Pömmelte im Salzlandkreis mit ihren riesigen Jalousieflügeln. Weitere besondere Bauten sind die Schlossmühle Flechtingen in der Börde und die Düppler Mühle in Magdeburg, von der allerdings nur noch der Stumpf übrig ist.



Der Deutsche Mühlentag wird jährlich am Pfingstmontag gefeiert. Ziel ist es, ein breites Interesse an der rund 2.000-jährigen Geschichte der technischen Denkmäler zu wecken. So soll den Besuchern die Bedeutung des Handwerks der Müller wieder bewusst gemacht werden. Bundesweit sind etwa 1.000 Mühlen geöffnet.