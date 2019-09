Dieses Schmuckstück hat am Wochenende aber definitiv Pause. Am Samstag werden nämlich nur alte DDR-Fahrzeuge, die in der Nähe der deutschen Botschaft in Prag ihre Runden drehen, erwartet. Die zweite Auflage der "Sternfahrt der Freiheit" ist Teil eines Festes, das am Nachmittag in der tschechischen Hauptstadt stattfindet und an die bewegten Tage im Herbst 1989 erinnert. Für Rolf Mahlke eine Reise in die eigene Vergangenheit.