Mehr als 400 Mitarbeiter der Ameos-Kliniken haben seit Montag an den Standorten Aschersleben, Staßfurt, Schönebeck, Bernburg und Haldensleben die Arbeit niedergelegt. Sie streiken für einen Tarifvertrag. Während des Klinikstreiks besteht eine Notfallversorgung. Aber was bedeuten die Streiks für Patienten? Wie werden Kranke versorgt? MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet drei wichtige Fragen und Antworten.

Bei einem normalen Streik kommt ein Unternehmen zum Stillstand. Das geht im Fall der Ameos-Kliniken laut Gewerkschaft Ver.di aber nicht: Denn in einem Krankenhaus muss für Notfälle Personal vor Ort sein, um reagieren zu können und die Patienten zu versorgen. In der Regel schließe man vorher mit dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung, so Ver.di. Ameos habe aber nicht auf die Gewerkschaft reagiert.