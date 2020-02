Seit etwa zwei Wochen streiken Ameos-Mitarbeiter unbefristet. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg

Warum hat Ameos keinen Tarifvertrag?

Ein Tarifvertrag ist für Unternehmen nicht gesetzlich vorgeschrieben. Ein privates Krankenhaus wie die Ameos-Kliniken handelt in ihrer eigenen Verantwortung und muss auch wirtschaftlich denken. Da ein Tarifvertrag keine Pflicht ist, kann der Betreiber eine aus seiner Sicht wirtschaftliche Vergütungsstruktur entwickeln.

Wer hat Vorteile und wer hat Nachteile ohne Tarifvertrag?

Ein Tarifvertrag wirkt sich finanziell aus. Bildrechte: dpa Der Rechtsanwalt für Arbeitsrecht Christoph Szmaglinski erklärt dazu: "Die Unternehmen sind dadurch nicht an die tariflichen, meist höheren Löhne gebunden. Auch in speziellen Vergütungen wie beispielsweise dem Weihnachtsgeld nicht. Sie können Einzelheiten ohne Tarifvertrag individuell mit den Arbeitnehmern aushandeln. Für den Arbeitnehmer ist es generell vorteilhaft, wenn ein Tarifvertrag gilt. Oftmals gibt es bei kleineren Unternehmen keine allgemeine Regelung von Urlaub, Arbeitszeit, Weihnachtsgeld. Die genannten Gelder sind dann entweder geringer oder gar nicht vorhanden. Die Arbeitszeit ist ohne Tarifvertrag tendenziell höher. Mit Tarifvertrag werden meistens 35 bis 39 Stunden in der Woche gearbeitet – nicht 40 Stunden in der Woche. Auch haben Auszubildende ohne Tarifvertrag nicht unbedingt eine Übernahmegarantie."

Gibt es auch Vorteile für Mitarbeiter, wenn es keinen Tarifvertrag gibt?

Es könnte der Fall sein, dass Mitarbeiter besser vergütet werden, als es der Tarifvertrag vorsieht. Wenn ein Unternehmen einen Mitarbeiter unbedingt halten möchte und nicht nach Tarif vergüten muss, kann es ein individuell höheres Angebot machen, als es der Tarifvertrag vorsieht. Ein gefragter Mitarbeiter kann also ein hohes Angebot durch den Arbeitgeber bekommen, damit er sich für den Betrieb als Arbeitgeber entscheidet.

Gelten an anderen Standorten von Ameos Tarifverträge?

Tarifverträge gibt es beispielsweise bei Ameos in Hildesheim und Osnabrück. In Sachsen-Anhalt gibt es am Standort Halberstadt derzeit einen Tarifvertrag.

Kann die Gewerkschaft Tarifverträge erzwingen?

Die Streikenden kämpfen für einen Tarifvertrag. Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg Arbeitsrechtsanwalt Szmaglinski erklärt: "Grundsätzlich ist es so, dass ein Tarifvertrag zwischen Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbänden und der Gewerkschaft entsteht. Erzwingen kann die Gewerkschaft einen Tarifvertrag aber nicht. Sie kann höchstens Druck ausüben – beispielsweise mit einem Streik. Bei den Unternehmen wird meistens immer dann gestreikt, wenn durch den Streik am meisten Druck ausgeübt werden kann."



Am Donnerstag sagte der neue Ameos-Geschäftsführer Wiener MDR SACHSEN-ANHALT, dass Ameos bereit sei, mit der Gewerkschaft Verdi zu sprechen. Zuvor hatte der Klinikbetreiber Gespräche mit Verdi ausgeschlossen.