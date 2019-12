Zwischen Ameos und Verdi herrscht Funkstille. Derzeit gibt es keine Verhandlungen. Bildrechte: dpa

Die Ausgangslage

3.900 Angestellte arbeiten an den Ameos-Kliniken in Aschersleben-Staßfurt, Bernburg, Schönebeck, Haldensleben und Halberstadt. Belegschaft und Klinikleitung tragen zurzeit einen Konflikt aus: Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Lohn und einen Tarifvertrag für die Beschäftigten. Es gab Warnstreiks. Zeitgleich will Ameos Angebote bündeln und Schwerpunktzentren schaffen. Also: Leistungen neu aufstellen.

Der Konflikt

Auf der einen Seite steht der Tarifstreit, auf der anderen der geplante Ausbau der Angebote der Kliniken. Die Geschäftsleitung möchte beide Szenarien miteinander verknüpfen. Ameos bietet den Angestellten etwas mehr Geld und einen Kündigungsschutz. Das Angebot liegt allerdings deutlich unter Verdi-Forderungen. 85 Prozent der Mitarbeiter sollen das Zukunftspaket – so nennt Ameos das Angebot – unterschreiben. Bis zum 27. Dezember. Das Angebot umfasst eine Steigerung des Gehalts um zehn Prozent und einen fünfjährigen betriebsbedingten Kündigungsschutz. Wenn genügend Angestellte unterschreiben, dann will Ameos nach eigenen Angaben Angebote spezialisieren – ohne große Einschnitte.

Das sagt Verdi

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten mehr Geld. Sie verdienten im Schnitt 500 Euro pro Monat weniger als Kollegen an anderen Kliniken. Der Ameos-Konzern ist laut Verdi nicht zu Verhandlungen bereit. In den vergangenen Wochen hatte es an den Ameos-Kliniken in Schönebeck, Aschersleben-Staßfurt, Bernburg und Haldensleben Warnstreiks gegeben. Mehr als 1.800 Beschäftigte hatten der Gewerkschaft zufolge die Arbeit niedergelegt, um bessere Bezahlung zu erreichen.

Ameos hatte streikende Mitarbeiter in einer Mail auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Die Mail lag MDR SACHSEN-ANHALT vor. Darin hieß es, ein Streik werde den Erhalt von Fachabteilungen und Arbeitsplätzen gefährden. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach damals von einer "harten Drohung und erpresserischem Druck".

Das sagt Ameos

Das sagen die Mitarbeiter

Petra Samtleben wurde von Ameos gekündigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 20 Mitarbeiter wurden laut Ameos gekündigt. Petra Samtleben ist eine von ihnen. Sie sagt: "Bei mir in der Kündigung stand nur 'aus wichtigem Grund'. Das sagt mal so gar nichts aus." Der Betriebsrat habe die Information "Störung des Betriebsfriedens" als Begründung erhalten. "Nach außen wurde publiziert, dass durch die Erlösminimierung der letzten Tage fristlos aus betrieblichen Gründen gekündigt werden musste. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Herr Timm muss sich da noch ein bisschen festlegen."

