Kommentar zur OB-Wahl in Halle Der Neue ist der Alte

Dabei stünde man aber vor großen Herausforderungen, denn allein der städtische Haushalt hätte Millionen-Löcher, die nicht so einfach zu stopfen seien. "So etwas gelingt nur im Dialog." Und genau das sei eben nicht die Stärke von Bernd Wiegand.

Zur Demokratie gehört aber auch, dass an einem solchen Abend der Sieger dem Unterlegenen die Hand reicht. Gestern aber kam es nicht zu einer Begegnung der beiden Kontrahenten. Wiegand begründete das, mit einem "sehr linken Wahlkampf" von Lange und feiert lieber in einer halleschen Bar, ohne sich im Stadthaus blicken zu lassen. Das zumindest war neu in der Geschichte der nachwendischen Oberbürgermeister-Wahlen in Halle.