Gewalt gegen Polizei Weniger Angriffe auf Polizisten in Sachsen-Anhalt

Sebastian Striegel, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bildrechte: dpa

Die Polizei hält dafür geeignete Mittel in der Hand: Respektvolles und deeskalierendes Verhalten kann viele Konflikte, in die Polizisten hineingehen müssen, entschärfen helfen. Das Land muss weiter für gute Ausstattung sowie genügend Zeit in der Aus- und Fortbildung sorgen, damit die Beamten auf unterschiedlichste Szenarien vorbereitet sind und sie ohne Gewalt gelöst werden können. Die durch die Landesregierung betriebene personelle Verstärkung und Verjüngung bei der Polizei hat mit dafür gesorgt, dass Polizisten besser und mit genügend Kräften auch auf gefährliche Einsatzsituationen reagieren können. Diesen Weg müssen wir weitergehen.