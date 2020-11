Anschlag in Halle Neunzehnter Prozesstag: Spott im Netz für Halle-Attentäter

Im Prozess zum Anschlag in Halle geht es am Mittwoch vor allem um die Online-Aktivitäten des Angeklagten. Einer Expertin zufolge hatte er in rechtsextremen Internetforen vor allem viel Spott für seine Tat kassiert.