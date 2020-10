Anschlag in Halle Siebzehnter Prozesstag: Psychologe bescheinigt Angeklagtem eingeschränkte Beziehungsfähigkeit

Im Prozess zum Anschlag in Halle geht es am Mittwoch um das Verhalten des Angeklagten in der Justizvollzugsanstalt und darum, wie er die Tat vorbereitet hat. Dazu wurden insgesamt sieben Zeuginnen und Zeugen aus den Jugendvollzugsanstalten in Halle und Burg und aus dem Bundeskriminalamt geladen.