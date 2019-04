In Dessau wird es laut Verwaltung wahrscheinlich keine Absagen geben, da alle Feuer im innerstädtischen Bereich geplant seien. Kurzfristige Absagen hielt sich ein Sprecher trotzdem offen. Das Umweltamt werde am Samstag stichprobenartig alle Feuerstellen begutachten und gegebenenfalls das eine oder andere Osterfeuer untersagen.



Anders ist die Lage in Zerbst: Wegen der Waldbrandgefahr sind hier alle Osterfeuer im Gemeindegebiet abgesagt. Ein Sprecher sagte, sollte es nach Ostern regnen und sich die Situation entspannen, dürften die Feuer genehmigungsfrei abgebrannt werden. Feuerschalen seien grundsätzlich nicht anmeldungspflichtig und daher auch zu Ostern erlaubt. In Coswig im Landkreis Wittenberg sowie in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden die Osterfeuer bereits am Mittwoch abgesagt. Die Feuerwehr in Wittenberg hat noch kein Feuer abgesagt, wies aber darauf hin, äußerste Vorsicht walten zu lassen.