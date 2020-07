Halle-Anschlag Sachsen-Anhalt will stärker gegen Antisemitismus vorgehen

Sachsen-Anhalt will sich stärker im Kampf gegen Antisemitismus engagieren. Das hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) angekündigt. Haseloff sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die "dramatischen Ereignisse" beim Anschlag von Halle hätten den Handlungsbedarf gezeigt. Anlass für die Worte des Regierungschefs ist der Prozess gegen den Attentäter von Halle .

Um dem Antisemitismus im Land zu begegnen, müsse man an vielen Stellen ansetzen, so Haseloff. Auch schon in Kindergärten und Schulen. Es handle sich sowohl um eine Frage der Bildung, als auch des Umgangs mit Minderheiten.