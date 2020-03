Die staatlichen Soforthilfe für Kleinunternehmen, Selbstständige und Landwirte ist am Montag angelaufen. In Sachsen-Anhalt können Soloselbstständige und kleinere Betriebe, die durch die Corona-Krise in Geldnot geraten sind, die Antragsformulare seit dem Morgen auf der Internetseite der Investitionsbank Sachsen-Anhalt herunterladen. Teams der Bank und des Ministeriums hätten bis Sonntagabend an den letzten Details gefeilt, hieß es von Wirtschaftsminister Armin Willingmann.