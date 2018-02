Mittagessen in der Schulmensa

Die Schüler der "Johannes Gutenberg" Ganztagsschule in Wolmirstedt gewannen 2017 den Bundeswettbewerb "Starke Schule". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Mittag traf Steinmeier in Wolmirstedt im Landkeis Börde ein. An der Johannes-Gutenberg-Gemeinschaftsschule nahm das Staatsoberhaupt in der Mensa sein Mittagessen ein, danach informierte er sich über das Schulleben. "Es ist erstaunlich und vielfältig, was in der Ganztagsschule in Wolmirstedt angeboten wird, eine mit Vorbildcharakter", lobte der Bundespräsident im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Steinmeier hatte im vergangenen Jahr die Schule als Bundessieger des Wettbewerbs "Starke Schule" ausgezeichnet. Sie hatte sich gegen 500 Mitbewerber durchgesetzt. Das Konzept der Johannes-Gutenberg-Gemeinschaftsschule rückt eine selbstständige Arbeitsweise der Schüler in den Mittelpunkt. Jeder Schüler hat zwei Stunden Lernzeit am Tag, die er selbst organisiert. Zudem verfügt die Schule über verschiedene Werkstätten zur Berufsorientierung. Steinmeier sprach sich bei seinem Besuch für mehr Ganztagsschulen aus. Dies müsse kein Zwang sein, aber es sollten mehr werden. Ganztagsschulen könnten ein Angebot bereithalten, dass bei einem normalen halbtägigen Schultag nicht möglich sei, meinte der Bundespräsident.

Tagesabschluss im Jagdschloss Letzlingen

Ab dem späten Nachmittag war die Delegation im Jagdschloss Letzlingen im Altmarkkreis Salzwedel zu Gast. Zu Steinmeiers Gesprächspartnern gehörten dort medizinisches Fachpersonal, Patienten und Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung. Thema: die Gesundheitsversorgung in strukturschwachen Regionen durch das Filialpraxenmodell.

Im Gespräch betonte Bundespräsident Steinmeier, dass ihm die Probleme im ländlichen Raum bekannt seien. Er selbst komme aus einem 800-Einwohner-Dorf und habe erlebt, wie Schulen, Tankstellen, etc. schließen. Er sagte: "Der ländliche Raum muss der Politik ein Anliegen sein, um auch in Zukunft die Demokratie zu wahren."

Am Rande des Besuchs im Altmarkkreis Salzwedel gab es zudem eine kleine Demonstration gegen die Giftschlammgube in Brüchau. Wie eine Reporterin von MDR SACHSEN-ANHALT berichtete, sprach Steinmeier selbst nicht mit den Demonstranten. Aber Ministerpräsident Haseloff habe ihn im Nachhinein über die umstrittene Deponie informiert.

Der Auftakt seines Antrittsbesuchs endet am Mittwochabend im Jagdschloss in Letzlingen. Steinmeier empfängt Bürgerinnen und Bürgern, die ehrenamtlich tätig sind. Danach geht es für ihn weiter nach Halle. Dort wird der Bundespräsident am Donnerstag in der Leopoldina – der Nationalen Akademie der Wissenschaften – an einer Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft der digitalen Gesellschaft teilnehmen. Im Anschluss stellt die Bürgerstiftung Halle in der Oper das Projekt "Max geht in die Oper" vor. Der Besuch des Bundespräsidenten in Sachsen-Anhalt endet im FEV Dauerlaufprüfzentrum Sandersdorf-Brehna. Dieses zählt weltweit zu den führenden Test-Zentren bei der Entwicklung von Motoren und Antrieben.

Bundespräsident war schon mehrmals in Sachsen-Anhalt

Steinmeier ist nicht das erste Mal als Bundespräsident in Sachsen-Anhalt. So hatte er im vergangenen Mai die "Weltausstellung Reformation" in Wittenberg eröffnet und war zum Reformationstag auch beim abschließenden Festakt dabei. Im September besuchte das deutsche Staatsoberhaupt mit dem Diplomatischen Korps unter anderem das Bayer-Werk in Bitterfeld-Wolfen und Schloss Oranienbaum.

Der Tagesablauf des Bundespräsidenten am Mittwoch

10:00 Uhr Staatskanzlei in Magdeburg

Begrüßung durch Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, anschließend Eintrag in das Gästebuch der Landesregierung. Danach Gespräch mit den Ministern.

11:15 Uhr Landtag

Begrüßung durch Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch, dann Eintrag ins Gästebuch des Landtages. Anschließend Gespräch mit dem Präsidium und den Fraktionsvorsitzenden.

12:45 Uhr Wolmirstedt, Ganztagsschule "Johannes Gutenberg"

Begrüßung durch Schulleiter Helmut Thiel und gemeinsames Mittagessen mit Lehrern und Schülern.

13:30 Uhr

Vorstellung der Schule und Rundgang durch die Werkstätten.

17:30 Uhr Jagdschloss Letzlingen

Gespräch zur Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung, Hausärzten und Versorgungsassistenten.

18:30 Uhr

Empfang für Ehrenamtliche.

