Anwalt für Familienrecht "Oft ist das Jugendamt zu spät dran"

Eine mögliche Ursache für die ansteigenden Zahlen ist, dass man eventuell zu spät mit geeigneten Hilfsmaßnahmen reagiert. Die Aufgabe des Jugendamtes ist es, sobald Kenntnis von einem Vorfall vorliegt, zum Beispiel bei einer Überforderung der Eltern, zu reagieren. Sie müssen schauen, wie sie unterstützen und helfen können, bevor es zu Akutsituationen kommt. Oft ist das Jugendamt aber zu spät dran – oder zu vorsichtig in der Ausführung. Dann kann es zu Akutsituationen kommen und es müssen drastische Maßnahmen eingeleitet werden. Die erhöhten Zahlen können aber auch durch verpasste Chancen im Vorfeld entstehen, wo man die Möglichkeit hatte, frühzeitig zu reagieren. Auch muss man beachten, dass sich die Sichtweisen zum Kindeswohl über die Jahre verändert haben – das war vor 50 Jahren noch anders. Wir sind da heute deutlich empfindlicher. Natürlich gibt es immer eine Dunkelziffer. Es gibt Situationen in den Haushalten, die keiner mitbekommt. Daraus resultiert meiner Meinung nach aber nicht die aktuelle Entwicklung.

Es gibt regionale Unterschiede – aber das kann 1.000 Gründe haben. Aus meiner Erfahrung ist es stark abhängig davon, wie die Jugendämter arbeiten. In Magdeburg gibt es unter anderem eine Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt, den Gerichten und Jugendhilfeeinrichtungen. Dort wird versucht, bereits im Vorfeld zu agieren. So etwas gibt es nicht überall und ist auch gar nicht überall möglich. Dort, wo man in der Lage ist eher zu reagieren und Hilfen zu installieren, da sind dann Akutfälle eher seltener.