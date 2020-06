Die Arbeitslosenzahlen in Sachsen-Anhalt sind in der Corona-Krise deutlich angestiegen. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen mit. Insgesamt seien rund 91.600 Menschen in Sachsen-Anhalt arbeitslos gemeldet. Damit liege die Arbeitslosenquote im Mai bei 8,2 Prozent. Von April auf Mai 2020 sei die Zahl der Arbeitslosen demnach um 3.700 angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 11.900 Menschen Arbeitslose mehr. Im April 2020 hatte die Arbeitslosenquote laut Arbeitsagentur noch bei 7,8 Prozent gelegen.

Auch die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung sei gestiegen: 124.100 Menschen hätten im Mai 2020 beispielsweise an Maßnahmen der Arbeitsagentur teilgenommen oder seien in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit. Kurzarbeit sei von den Zahlen der Unterbeschäftigung ausgenommen.

Diese Regionen sind am stärksten betroffen