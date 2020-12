Arbeitslosenzahlen Sachsen-Anhalt Weniger Arbeitslose im November – doch mehr als im letzten Jahr

"Herbstbelebung" des Arbeitsmarktes in der Region Bernburg

Die Bernburger Agenturchefin Anja Huth erklärt: "Der Arbeitsmarkt zeigt noch eine auslaufende Herbstbelebung, allerdings können die Coronafolgen nicht mehr aufgeholt werden. Die Unsicherheit überwiegt für die Folgemonate." Fast jeder zehnte Arbeitslose im Salzlandkreis sei vorher im Gastgewerbe beschäftigt gewesen. Zudem sei Kurzarbeit sehr verbreitet.

"Kurzarbeit ist und bleibt das Mittel, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und den Betrieben ihre Fachkräfte zu erhalten. Nachdem es in den Sommermonaten nur relativ wenige Anzeigen auf Kurzarbeit im Agenturbezirk Bernburg gab, steigen diese im November wieder merklich an", so Bernburgs Agenturchefin Huth.

Konkret habe sich die Arbeitslosigkeit im November in Bernburg um sechs Personen (insgesamt 2.148 Arbeitslose) und Staßfurt um 20 Personen (insgesamt 1.740 Arbeitslose) verringert. Die Zahlen in Aschersleben seien im Vergleich zum Vormonat unverändert (1.567 Menschen) geblieben. Die Arbeitslosigkeit in Schönebeck sei von Oktober auf November um 23 Personen auf insgesamt 1.810 Arbeitslose gestiegen.

Mehr Kurzarbeit im Landkreis Halberstadt

Auch im Landkreis Halberstadt nehmen mehr Betriebe die Option Kurzarbeit in Anspruch. Das teilte die Agentur für Arbeit in Halberstadt mit. Insgesamt sei in der Region Halberstadt die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 96 Personen auf 2.094 gesunken. Die Arbeitslosenquote in Quedlinburg ist innerhalb des letzten Monats um 0,1 gesunken. Im Landkreis Harz gibt es im Vergleich zum Vormonat 5,6 Prozent weniger Arbeitslose.

Deutlich mehr Arbeitslose in den letzten zehn Monaten in Sachsen-Anhalt