"Corona-Effekt" zu spüren Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen

Hauptinhalt

Zum Jahresende ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt leicht angestiegen – laut Arbeitsagentur eine saisontypische Entwicklung. Auch im Vorjahresvergleich lagen die Arbeitslosenzahlen im Dezember höher. In einigen Landkreisen und Städten sind die Zahlen deutlich höher als in anderen.