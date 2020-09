Jüngere Menschen hätten es zudem in diesem Jahr schwerer, in die Ausbildung oder in eine Beschäftigung zu starten. Es bleibe jetzt abzuwarten, ob es mit den staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen gelingt, die Folgen für den Arbeitsmarkt weiterhin abzumildern und den Markt mittelfristig zu stabilisieren und normalisieren.