Wirtschaft Im Jerichower Land arbeiten die Menschen am längsten

Die höchste Pro-Kopf-Arbeitszeit innerhalb von Sachsen-Anhalt gibt es mit durchschnittlich 1.448 Stunden im Jerichower Land, gefolgt von Anhalt-Bitterfeld mit 1.441 Stunden. Danach kommt der Landkreis Börde mit 1.437 Stunden, der Saalekreis mit 1.435 Stunden und Wittenberg mit 1.432 Stunden. Damit zeigten sich "deutliche regionale Unterschiede beim Arbeitszeitvolumen", teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit.

Erklärt werden die unterschiedlichen Zahlen der Arbeitszeiten mit den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den jeweiligen Landkreisen und Städten. Liegen zum Beispiel besonders viele Mini-Jobs und Teilzeitarbeitsverhältnisse in einem Kreis oder in einer Stadt vor, fallen die durchschnittlich geleisteten Arbeitszeitkontingente entsprechend geringer aus – und andersherum. Auch der Anteil von Selbstständigen im jeweiligen Kreis spielt eine Rolle.