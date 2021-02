Arktische Kälte Minus 25 Grad im Süden Sachsen-Anhalts erwartet

In der Nacht zum Mittwoch wird es eisig kalt in Sachsen-Anhalt. Bis minus 25 Grad sinkt die Temperatur laut MDR-Wetterstudio in den südlichen Regionen des Landes. Florian Rost vom Wetterstudio erklärte, in vereinzelten Teilen könnten die Temperaturen eventuell sogar auf bis zu minus 30 Grad sinken.