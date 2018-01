MDRklärt Wie Armut berechnet wird

1.) Ab wann ist man arm?

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Armut absolut betrachtet. Arm ist, wer wenig hat, wer sich bestimmte Dinge nicht leisten kann – seien es Markenkleidung, Urlaubsreisen oder Essen aus dem Bio-Markt. Armut ist für jeden Menschen etwas anderes, es ist ein subjektives Empfinden. Manch einer muss beispielsweise mit sehr wenig Geld auskommen, kann nicht im Ausland Urlaub machen oder seinen Kindern die neusten Marken-Sneaker kaufen. Dennoch sieht er sich selbst nicht als arm an. Manch ein anderer wiederum kann sich diese Dinge sehr wohl leisten, sieht sich aber dennoch als arm an, weil es immer noch genügend Menschen gibt, die sich noch sehr viel mehr leisten können.

Um deshalb objektive Vergleiche ziehen zu können, werden in der amtlichen Sozialberichterstattung zwei Merkmale berechnet, die Armut messen sollen: die Armutsgefährdungsquote und die Mindestsicherungsquote.

Die Armutsgefährdungsquote stellt – stark vereinfacht gesprochen – den prozentualen Anteil der Bevölkerung dar, der deutlich weniger Geld verdient als die Mitmenschen und deshalb armutsgefährdet ist. Bei der Mindestsicherungsquote wiederum wird eigentlich nicht Armut gemessen, sondern gezeigt, wie Armut bekämpft wird. Denn diese Quote stellt den prozentualen Anteil der Empfänger von Mindestsicherungsleistungen (z. B. Arbeitslosengeld II, Grundsicherung im Alter) an der Gesamtbevölkerung dar, die durch eben diesen Bezug von staatlichen Leistungen die gesetzliche Armutsgrenze überwinden.

2.) Wie wird Armut berechnet?

In die Armutsgefährdungsquote werden nach Definition der Europäischen Union all diejenigen eingerechnet, die im Vergleich zu einer Bezugsgröße (z. B. zur gesamten Bevölkerung von Sachsen-Anhalt, den neuen Bundesländern oder ganz Deutschland) weniger als 60 Prozent des mittleren Netto-Einkommens zur Verfügung haben. Das klingt erst einmal kompliziert. Vereinfacht gesagt geschieht die Berechnung der Armutsgefährdungsquote in vier Schritten:

Armut kann auch statistisch ermittelt werden. Bildrechte: IMAGO Zunächst wird ermittelt, welches Netto-Einkommen jedem Haushalt zur Verfügung steht.

Anschließend werden alle diese Werte der Größe nach sortiert. Der Wert, der dann genau in der Mitte liegt – von dem aus also die Anzahl der höheren und der niedrigeren Netto-Einkommen genau gleich ist – ist dann das mittlere Einkommen, auch "Medianeinkommen" genannt. Hat man in Schritt 1 die Haushaltseinkommen von ganz Deutschland als Bezugsgröße gewählt, so hat man jetzt in Schritt 2 den sogenannten "Bundesmedian" berechnet. Damit sind Vergleiche zwischen den Bundesländern möglich. Betrachtet man hingegen nur Sachsen-Anhalt, so errechnet man lediglich aus den Einkommen aller Privathaushalten des Bundeslands das Medianeinkommen, das dann "Landesmedian" genannt wird.

Von diesem Medianeinkommen (Bund oder Land), das je nach Größe eines Haushalts natürlich unterschiedlich hoch ausfällt, wird die "Armutsgefährdungsschwelle" berechnet. Also genau der Wert, der bei 60 Prozent des Medianeinkommens liegt.

Haushalte, die unter dieser Schwelle liegen, gelten offiziell als armutsgefährdet und fließen in die Armutsgefährdungsquote ein.

3.) Und was genau ist dann Kinderarmut?

Ein Blick in die amtliche Statistik verrät: Offiziell gibt es gar keine Definition für den Begriff „Kinderarmut“, dafür aber die Betrachtung von Armutsmerkmalen in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen. Sehr eng verbunden mit der Armut von Kindern ist die Einkommensarmut der Eltern. Denn die allermeisten Minderjährigen verfügen über kein eigenes Einkommen, allein die finanzielle Situation der Eltern ist also ausschlaggebend für die Kinder. Zumindest aber gilt Kinderarmut seit den 1990er Jahren als eine besondere Form der Armut. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Linkspartei aus dem vergangenen Sommer hervor.

Begründet wird diese besondere Betrachtung zum einen mit dem überdurchschnittlichen Risiko für Kinder, aufgrund der Lebenslage der Eltern selbst in den gleichen armen Verhältnissen aufzuwachsen und haften zu bleiben. Zum anderen bringt gerade das Aufwachsen in Armut für Kinder oftmals soziale Abgrenzungen in Schule und Beruf mit sich. Darüber hinaus wird die Kindheit inzwischen als Lebensphase mit spezifischen Aktivitäten verstanden. Durch Armut könnten diese entscheidend beeinflusst werden.

