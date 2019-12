Armutsbericht 2019 Armut bei Altmärkern und Rentnern steigt

Trotz leichtem Aufwärtstrend bleibt Sachsen-Anhalt das Bundesland mit der dritthöchsten Armutsquote in Deutschland. Das sagt der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands für 2018, der am Donnerstag vorgestellt worden ist. Den Zahlen nach sind in Sachsen-Anhalt 19,5 Prozent der Einwohner arm. Im 2017er-Bericht waren es noch 21 Prozent. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Bremen weisen derzeit mit 20,9 Prozent und 22,7 Prozent noch höhere Quoten auf.