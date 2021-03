Mit zwei Videokonferenzen informiert Sachsen-Anhalts Umweltministerium in dieser Woche über den aktuellen Stand der Atommüll-Endlagersuche. Dabei sollen laut Ministerium das Standort-Auswahlverfahren, die Öffentlichkeitsbeteiligung und über die bisher als geeignet geltenden Teilgebiete in Sachsen-Anhalt thematisiert werden.

Am Dienstagabend fand dazu die erste Videokonferenz statt. Sie richtete sich an Menschen aus dem Süden des Landes sowie den Harz und die Region Anhalt und Wittenberg. Etwa 140 interessierte Bürgerinnen und Bürger hatten sich an der Schalte beteiligt. Auch Komunalpolitiker und Vertreter der Landkreise nahmen teil. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT gab es einige Bürger, die befürchten, dass Regionen als Endlager ausgewählt werden, in denen wenig Widerstand zu erwarten ist.